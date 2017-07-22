台战机监控解放军轰六 携带无杀伤力训练弹

（联合早报网讯）台湾国防部21日破天荒公布，台湾空军经国号战斗机对飞临台湾防空识别区的中国解放军轰六轰炸机实施伴随监控的画面。照片中的1488号经国号战机，隶属台南空军基地的443联队，另外值得注意的是，这架战机右翼携带的响尾蛇导弹，是一枚不能发射的练习弹。

台湾联合报报道称，经国号战机如执行空优任务，可在机腹携带两枚主动雷达导向的天剑二型导弹，在两翼端各带一枚红外线追热的天剑一型导弹，不过从军方公布或飞行员拍摄的照片中，经常以AIM-9P4响尾蛇导弹取代，显示天剑一型导弹的产量可能较少，因此先使用仍有大量库存的AIM-9P4。

报道称，本次监控轰六的照片，是由1488号机的僚机拍摄，应该也是一架经国号。值得注意的是，1488号机的右翼末稍挂有一枚AIM-9P4，但弹身上有一圈蓝色色带，显示这是一枚练习弹。练习弹拥有同样的红外线寻标头，但是没有火箭马达。在空战练习中，可开启寻标头，只要锁定目标就完成科目，不必发射。

此外，经国号战机不分单双座，都有一门20公厘M61A1火神机炮，每秒钟可以射出100发炮弹。因此即使没有导弹，也还是具有基本的武装。尤其解放军轰六K取消早期机种的机尾23公厘自卫机炮，如果战机在其后方射击，更没有还手的能力。不过轰六究竟是大飞机，如果真要开炮打，虽然必可击伤，不保证一定当场击落。

报道指出，1488号机携带练习弹，代表它可能正在执行训练科目，临时被战管下令转往拦截监控。同时，两岸都晓得这种“压线”飞行，重点其实是彼此表态，并不会真的打起来，因此可以派出火力不强的训练机前往执行任务。

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