轰六绕台 学者讽：蔡政府两岸关系“突飞猛进”

（联合早报网讯）中国大陆解放军20日出动轰六、运八电侦机及运八远干机等型机绕台，台国防部昨公布台IDF战机伴飞共机轰六的照片。对此，台湾世新大学教授游梓翔在脸书表示，正所谓“和平来之不易”，两岸之间的和谐融洽仿佛还是不久前的事，才隔了多少时间，解放军军机绕台便成为了新常态，国防部公布这张IDF“伴飞”轰六的照片或许是想安定军心，但大陆光这次就来了10架飞机，有多少人能对和平的岌岌可危感到安心呢？

台湾联合报报道，游梓翔说，从“打断骨头连着筋”的兄弟，到各派弟兄威胁“打断骨头砍断筋”的局面，这种两岸关系的“突飞猛进”，即使在蔡英文政府族繁不及备载的“功劳簿”里，也足以名列前茅。

在台湾国防部公布的伴飞照片中，大陆的军机是轰六，长度接近35米，台湾的军机则是IDF，不足15米；游梓翔表示，基于轰炸机与战斗机的不同，体积差异很大，看起来就像是一个小弟在大哥旁“伴飞”、“双飞”。其实大陆很多朋友喜欢对台湾以“同胞兄弟”相称，除了在情感上认定台湾是中国的一部分，与大陆是一家人外，也经常代表知道自己个头大，必须给个头小的台湾多些包容与提携。这些年来许多的让利惠台措施，都是此种“两岸一家亲，哥哥带弟弟”思维下的产物。

游梓翔表示，怎知台湾很多人就是不领情，一家亲在他们眼里成了“并吞野心”，让利在他们眼里成了“以商逼政”。既然是真心换绝情，原本是“哥哥带头、弟弟伴飞”，一起赚全世界的钱，现在自然成了“轰六绕台、IDF伴飞”；原本是“一带一路，大哥带路”，台湾只落到“没带没路，另谋生路”的境地。

他说，望着这张“IDF伴飞轰六”的照片，怎不令人感叹，如果伴飞的是经济、文化、创新或科技而不是军机，那该有多好呢？

免费试阅14天