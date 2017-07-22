警方介入调查“格斗孤儿”事件

（联合早报网讯）近日，媒体报道的一段关于“格斗孤儿”的视频在网上热传，视频中介绍，两个失去双亲的14岁凉山孩子被成都一家格斗俱乐部收养，平时练习综合格斗，还偶尔参加商业演出，甚至受伤见血。《北京青年报》报道，从成都市民政局社会事务处了解到，公安部门已经介入调查，民政部门会根据调查结果再确定进一步救助措施。成都市公安局指挥中心称目前相关部门正在开展相应工作。

男孩小吾在视频中坦言，“这边伙食比家里好，有牛肉、鸡蛋，家里只有洋芋。如果我回到家里，可能要干苦活儿。”两个孩子在视频中均表示，希望能留在俱乐部，将来想成为综合格斗领域的领军人物。有网友认为，对于失去双亲的孩子，能够在生存之外学到一技之长是一件好事。也有网友担心，孩子投身格斗而非学习文化知识，将来可能仍会遇到生存的危机。

此外，成都市教育局宣教处工作人员称，教育部门无权干涉格斗俱乐部，应由民政方面来进行调查。而因为孩子来自凉山，如违反义务教育规定，应由凉山州教育部门追究相关责任。工作人员同时表示，如果孩子需要在成都上学，需要办理居住证等相关手续，符合条件可以入学。

对于网上对孩子自身权益是否得到保障的质疑，恩波格斗俱乐部朱光辉7月21日回应称，网上流传的视频系误读，俱乐部收养的孩子没有参加任何商业活动，视频中的场景是当时孩子参加的一项表演活动，俱乐部也没有收取任何出场费。对于孩子的教育问题，朱光辉称俱乐部也请了老师来上课。朱光辉同时表示，俱乐部方已经向公安机关提供了相应材料。

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