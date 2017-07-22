北京警方：“共享睡眠舱”存隐患 已约谈经营者

（联合早报网讯）北京警方针对近期出现的“共享睡眠舱”进行调查发现，其中存在治安和消防等方面的安全隐患，并就此约谈相关企业负责人。

新华社报道，北京市公安局负责人说，针对中关村出现“享睡空间”太空舱的新闻报道，公安机关高度重视，针对这种新兴的经营场所是否符合相关法律法规规定、符合公安机关监管范围、存在安全隐患等方面主动开展调查核实。

经调查，这种太空舱属于北京一科技有限公司所有，公司工商执照注册地址在北京市朝阳区，经营范围以科技开发、技术服务等为主要内容，在全市还有多处“享睡空间”太空舱放置点。报道中提及的太空舱位于海淀区中关村大街某广场地下二层，规格长约2.1米、宽约0.9米、高约0.9米；入住无须登记身份信息，通过手机注册扫码后即可使用。

这种太空舱是以计时休息形式提供住宿休息服务的经营场所，符合《北京市旅馆业治安管理规定》第二条规定的旅馆业，应向属地公安机关申请办理旅馆业特种行业许可证，未经许可前不得私自营业；根据消防法等法律规定，“共享床铺”属于宾馆业态，对外经营须通过相应消防行政审批或者备案手续、符合消防安全技术标准。

警方调查发现，这些太空舱无须登记身份信息即可使用，易被违法犯罪人员利用，藏身落脚；太空舱为封闭式，内部空间狭小，发生火灾后无法及时扑灭逃生，存在治安和消防隐患。

随后，北京市公安局治安管理部门约谈“享睡空间”太空舱所属公司的相关负责人，讲明法律规定，告知其应履行相应法定手续，如未经许可私自经营，将依法予以查处。公司负责人表示，非常感谢公安机关在法律法规方面的指导，公司将严格守法经营。目前这家公司在全市设立的16处场所已停止运营，将立即着手太空舱拆除和撤离工作。

北京警方负责人表示，首都公安机关始终坚持依法履责，全力保障“大众创业、万众创新”。针对新兴业态，警方将继续严格依法履行监管责任，深入排查安全隐患，加强法律政策宣传，指导企业合法经营，共同推动其健康发展，保障群众在安全的前提下享受服务。

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