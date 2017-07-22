泰捕25名台诈嫌犯 大陆要求全数遣陆受审

（联合早报网讯）中国大陆公安联合泰国警方，近期在泰国破获两岸电信诈骗案，共44名嫌犯落网，其中25名为台湾人，中国大陆已要求泰方全数遣送大陆受审，中华民国驻泰国台北经济文化办事处正全力协调中。

台湾中央社报道，泰国警方预计明天召开记者会说明案情，驻泰办事处正全力协调，争取泰方依“国籍管辖原则”和“台泰共同打击跨国经济及相关犯罪协议”，将台籍嫌犯遣返台湾，接受司法调查。

报道称，如果这批台籍嫌犯日后真的遭遣送到中国大陆，这将是2013年台湾与泰国签订“台泰共同打击跨国经济及相关犯罪协议”以来，泰国首度未将台籍嫌犯遣返台湾受审。

泰国警方消息指，这些嫌犯租用民宅集中管理，假冒执法人员或税务官员，透过电话诈骗大陆民众。消息来源指出，中国大陆已要求泰国警方将这些人驱逐出境，全数押往大陆受审。

台湾与泰国在2013年签订“台泰共同打击跨国经济及相关犯罪协议”，依循往例，在泰国逮捕到电信诈骗嫌犯后，泰国警方会将两岸成员各自交由两岸处理。

不过，此次是由中国大陆公安联合泰国警方执行任务，虽然中华民国驻泰国办事处事前已掌握这波行动，但不能确定是否有台湾人参与，并尽力协调泰国警方即刻告知，并在获知有25名台湾人后，立即展开相关作业，防堵被遣送往中国大陆。

日前在柬埔寨有一批电信诈骗集团被柬国警方破获，其中7人是台籍，由于此案是透过大陆提供的情资所破获，7名台籍嫌犯恐怕将被强制遣送往中国大陆。

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