中国留守儿童心灵状况调查：逾一成称父母已死

（联合早报网讯）《中国留守儿童心灵状况白皮书》显示，11.4%的孩子称自己父母月内离世，明显高于中国年平均死亡率千分之七。而且，年龄越小，比例越高，年龄越大，比例越低。这一调查结果出于孩子们的玩笑或对父母发泄不满，也表明越小的孩子对于父母离开的伤害感受、怨恨程度越深。

人民网报道，这一数据来自21日发布的《中国留守儿童心灵状况白皮书》。这是公益组织“上学路上”连续第三年发布白皮书。今年的白皮书问卷总计收回有效问卷14868份，涵盖17个省（区、市）。

通过问卷调查，9.3%的农村留守儿童认为父亲或母亲去世对自己“几乎没有影响”，而把城镇的留守儿童纳入进来后，比例上升至9.7%——这说明，因为留守造成的亲情淡薄，孩子视父母为“路人”的情况跟经济发达无关，城镇甚至比乡村还严重。

对于留守和孩子遭受他人欺负之间的关系，调查显示，处于缺母留守状态的学生最易受到欺负，达58%；其次是完全留守（指父母均不在身边）54%，再次是缺父留守48%。从数字中看，留守确实降低了孩子在人群中的地位，使其更弱势，更容易被挑选成为欺负的对象，而这种情况会使得本就不良的心理状态雪上加霜。

与想象中不同，调查结果发现，母亲一旦外出打工，她跟孩子的联结情况会出现陡然下降，无论是回家看望、还是电话联系的次数，都比父亲外出打工少10%-13%，表现得对孩子好像更为“绝情”。反过来，这种情况也反应在孩子的心理状态上，多个指标显示，母亲单独外出打工对孩子的心理负面影响等同甚至大于父母双方都出去打工。

“上学路上”发起人刘新宇表示，“孩子的内心是一面镜子，映照出的是父母责任的缺位，父母们该好好想想怎么样让自己在孩子心中不要成为那些‘该死’的爸妈。”

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