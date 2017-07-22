中资持续买进美房产 加拿大增长最多

（联合早报网讯）美国经济缓步复苏，房地产市场持续升温。根据美房地产经纪人协会最新调查发现，过去一年除美国买主外，外国买家持续涌进美房市，中国大陆、加拿大、英国为前三大买主。

台湾中央社报道，房地产经纪人协会（National Association of Realtors）统计，2016年4月到2017年3月，包括美国居民、非居民、外国买主等，投入1530亿美元在全美房地产，比前一年度同期激增49%。

其中，外资部分以中国大陆买家居首，占了317亿美元，其次是加拿大190亿美元、英国95亿美元、墨西哥93亿美元，以及印度78亿美元。其余包括美国买家等共计756亿美元。

比较2015年4月到2016年3月统计数字1030亿美元，最新一年增长幅度相当大。当时中国大陆买主花了273亿美元，再来是加拿大、印度、英国、墨西哥，分别投入89亿、61亿、55亿、48亿美元，另有约500多亿美元来自美国的买主等。

虽然大陆买家资金连续两年高居首位，但加拿大增长幅度最大，较前一年增加达两倍多，墨西哥也有近两倍的成长。

另外，国外买家最喜欢的美国前5大州房市，分别是佛罗里达州、加州、德州，上述3州占了46%资金，再来是新泽西州及亚利桑那州。

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