日本岐阜检出中国产花生黄曲霉毒素超标

（联合早报网讯）日本岐阜市保健所21日以该市稻叶花生公司销售的中国产花生中检出“黄曲霉毒素”超标为由，基于违反《食品卫生法》，要求其回收已向27个都府县发货的约5.2万袋产品。黄曲霉毒素为致癌物质。该保健所称：“没有达到会立刻导致健康受损的量。”

日本共同社报道，该市介绍，回收对象包括140克和300克装的“带壳花生”等3种，保质期为8月19日至9月9日。据称没有发现健康受损的情况。

三重县7月10日在检查津市超市销售的商品时，从花生中检测出每公斤12微克的黄曲霉毒素。限量标准为10微克。

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