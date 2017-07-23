中国多地持续高温 专家：注意避暑谨防热射病

（联合早报网讯）21日14时左右，上海的日最高气温达到40.9摄氏度，打破上海145年气象史上的高温极值纪录，上海当天也发出了今夏首个高温红色警报；22日上午8时44分，江苏省气象台升级发布高温橙色预警信号；22日，浙江杭州、金华、丽水多地也发布高温红色预警，预计最高气温达40摄氏度……《中国天文年历》显示，7月22日23时15分，带来滚滚热浪的大暑节气正式登场。专家提醒，值此时节，公众要注意避暑，谨防热射病，养生宜去湿健脾。

据人民日报报道，天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩介绍说，今年大暑节气这天，也正巧是“三伏天”里的“中伏”第一天。今年的“中伏”共计20天，直到8月11日才出“中伏”。而7月22日至8月6日为大暑，刚好都在“中伏”内。

持续高温天气且较为闷热，对人体的生理和心理会带来种种不利影响。赵之珩提示，在此时节要多喝白开水、多吃苦菜，衣服搭配要得当，每天午后最好有半小时的午睡。

天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲指出，大暑节气也是一年中湿气最重的时节，此时养生重点为消暑宁心，去湿健脾。她建议经常吃具有清热、健脾、利湿的食物，如绿豆、冬瓜、黄瓜、胡萝卜、西红柿、山药、鸭肉等；尽量不吃辛辣温燥的食物，少饮酒，不抽烟，少熬夜。

正值三伏天，易发中暑。中暑处理不当可能延误病情，甚至危及生命。专家提醒，处理中暑应避免误区，出现症状后立即进入密闭空调房，或全身尤其是心脏部位涂抹酒精、敷冰块或浸泡冷水等都不可取。

广西医科大学第一附属医院急诊科副主任王威解释，人体散热主要靠皮肤。如果中暑后立即进入空气不流通且温度过低的空调房、全身范围涂抹酒精或敷冰块，或者全身浸泡冷水等，都会导致全身皮肤毛孔剧烈收缩，阻碍毛孔正常排汗散热，反而加重病情，甚至发展成热射病。

专家介绍，热射病是最为严重的中暑临床类型，正常情况下病死率为40％至50％。中暑后应迅速撤离高温环境，迅速降温，可选择阴凉通风的地方休息，适当饮用冰冻的淡盐水，服用人丹、十滴水、藿香正气液等解暑药物。

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