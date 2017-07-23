国民党财务见底 县市长、议员拟参选人“心里有数”

（联合早报网讯）国民党党产捉襟见肘，党部也直言明年起各项选举，党提名候选人在财务上都要“自求多福”不能再期待党给与大笔补助款。消息传出，有意参选明年县市长、县市议员的党籍人士，均谈言“心里有数”。

据联合新闻网报道，有意参选桃园市长的立委陈学圣表示，去年竞选立委时，党补助款就已是杯水车薪，大家对党财务状况早心里有数。“千金散去还复来”，陈直言，过去因有党补助款，反让民众捐款意愿打折，党现在真的没钱了，或许反可激发支持者力挺。

但陈学圣认为，党即使在财务上无法支援候选人，原本有优势的组织动员能力还是应该维持辅选能量，只是可顺势调整动员方式，不再是用钱，而要激发支持者自主参与。

评估参选彰化县长的国民党立委王惠美也说，国民党财务困窘，所有党公职都有责任贡献心力；但相对的，党也应该趁现在翻转民众对国民党印象，争取更多民众自主认同，这样党籍候选人未来的选举募款才能“源源不绝”。

不过规划参选高雄市长的立委陈宜民则认为，他是素人选举，募款还是比较困难，相信党准主席吴敦义上任后，仍会研拟一套办法来积极协助未来每位党籍候选人。

被劝进参选台北市议员的前总统马英九办公室发言人徐巧芯也说，这几年选举下来，大家对党的财务状况都了然于胸，像上届市议员选举，党就只补助五万元看板费，还是实报实销，党候选人应不会强求党补助大笔选举经费。

但徐巧芯也认为，新人参选募款会比较有难处，特别是青年参政，这一部分党若有意扶植，还是必须要尝试整合现有非资金方面资源予以协助，像是媒合对国民党较为友善的企业或民间团体给有胜选机会的候选人，就非常有帮助。

“参选人当然要靠自己”，拟参选台北市港湖区市议员的党文传会副主委李明贤说，不是竞选经费多就代表当选机会大，蓝营参选人如何调整战术或选战模式，透过理念争取选民认同，这才是关键。

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