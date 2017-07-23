双台风来袭将分别登陆粤琼 中国沿海有强风雨

（联合早报网讯）目前，西北太平洋已经进入台风高发季，目前有四个台风“共舞”，其中5号“奥鹿”和6号“玫瑰”对中国没有影响。预计，7号台风“洛克”即将于今天（23日）上午登陆广东，8号台风将于24日夜间到25日上午登陆海南岛，或从海南南部近海海面掠过。受台风影响，海南、广东沿海部分地区有暴雨。

据中国天气网报道，昨天下午和今天早晨，南中国海上空接连生成两个热带低压。位于南中国海东北部海域的热带低压于22日上午生成，下午加强为今年7号台风“洛克”。台风“洛克”（热带风暴级）的中心今天（23日）早晨5时位于广东深圳东偏南方约160公里的广东省中部近海海面上，就是北纬22.0度、东经115.5度，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为998百帕，七级风圈60-80公里。预计，“洛克”将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，即将于今天上午在广东惠东到珠海一带沿海登陆（18-20米/秒，8级，热带风暴级），登陆后强度迅速减弱。

南中国海中部的热带低压也于22日加强成为8号台风。今天早晨5时，其中心位于海南三亚东偏南方约210公里的南中国海中西部海面上，就是北纬17.7度、东经111.4度，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为998百帕，七级风圈半径80公里。预计，该台风今天将在南中国海中西部海面回旋，24日夜间开始向西北方向移动，并将于24日夜间到25日上午在海南三亚至陵水一带沿海登陆（18-20米/秒，8级，热带风暴级），也不排除从海南南部近海海面掠过的可能，以后移入北部湾，将于25日夜间到26日上午在越南东部沿海登陆（18-20米/秒，8级，热带风暴级）。

中央气象台预计，受台风影响，23日08时至24日08时，华南南部沿海及海南岛等地的部分地区有大雨，其中广东南部沿海、海南岛东部等地有暴雨，海南岛东南部局地大暴雨（100-140mm）。

除了降雨外，风力影响也不容小觑。预计，23日08时至24日08时，海南岛东部沿海、广东沿海、南中国海中部和西北部、西沙群岛及附近海域将有6-7级大风，台风中心经过的附近海域和地区风力可达8级，阵风9-10级。

中国天气网提醒，南中国海生成的台风，生成和登陆速度较快，海南、广东及广西等地需密切关注台风发展动态，防范局地强风雨影响；相关海域的过往船只、海上作业人员、沿海和岛屿旅游人员等需做好避风措施。今天正值周日，风大雨急时大家尽量不要出门；如外出，不要贸然涉水，避免跌入排水井口。

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