衡水一中被“限招”后尖子生回涌，致石家庄中考录取线上涨

（联合早报网讯）河北石家庄7月初核减了衡水一中等衡水市民办普通高中在当地的招生计划，近日，此举部分“后遗症”正陆续显现。

据澎湃新闻引述河北广播电视台旗下微信公众号“河北音乐广播”7月19日报道，日前，石家庄市公办高中24中学指导考生家长填报志愿后，由于录取分数线上涨，大量学生未被该校录取或落得“无学可上”。

报道称，中考结束后，石家庄市各高中录取分数线陆续公布，各学校分数线都有不同程度上涨，像石家庄24中的分数线由去年的509分提高到了570分，涨了61分。部分提前与24中学达成协定（即“招生白条”）的考生无法被24中录取，还有的考生遭遇“死档”。

24中校长尚小朋7月20日下午告诉记者，由于今年石家庄市教育局核减了衡水当地民办学校的招生计划，至少有3000人，衡水民办学校在石家庄区域内提前招生的尖子生只能返回石家庄学校就读，造成石家庄各个学校分数线较去年有大幅度提高。

7月22日上午，石家庄市教育局副局长赵立芬在接受澎湃新闻记者采访时表示，“招生白条”肯定存在违规问题。

此外，另一名市教育局相关负责人告诉记者，市教育局此前已经反复强调过任何学校都不得以任何形式承诺提前录取，也不能以“入学保证金”、“押金”等形式收取录取保证费用。24中事情出来后，局里开了个会，已成立工作组，正在调查有关情况。如果发现24中存在违规招生情况，一经查实，肯定会依规依纪对相关责任人进行处理。本着对学生负责的态度，也会根据相关政策制定措施，妥善处理，保证每个孩子有学上。

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