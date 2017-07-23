众神上凯道 台湾北港武德宫：执政者应设香案接神

（联合早报网讯）“史上最大科。众神上凯道”，北港武德宫于今天早上6点钟，让武德宫队伍集合，6点15分团拜后，6点50分虎爷、太子爷、五路武财神等神轿7点起驾出发，预计下午2点在台北自由广场集合后，遶境至总统府前的凯达格兰大道，武德宫主委林安乐建议，执政者应尽地主之谊，设香案接神，活动后有正面回应，让活动圆满落幕。

据联合新闻网报道，北港武德宫信众志工，清晨6点陆续进庙忙碌，整理各式旗帜、在大殿旁分发志工制服，并安排各区志工游览车座位，上香团拜请武财神保佑活动顺遂，国泰民安，并请五路武财神登轿安座，在大阵仗鸣炮后出庙，一行人浩浩荡荡前往台北会香。

张姓信徒表示，香火不只在民间信仰上有重要意义，也是人与神只、祖先的沟通媒介，抚慰信众的心灵，所以带全家都来参加，一家大小4人领完志工服之后，就往主殿移动准备团拜上香，祈求众神上凯道活动顺利圆满。

民进党中央透过各县市为众神上凯道灭火，说明政府只鼓励减香、减炉、减烧金纸，没有要灭香；林安乐提出民间信仰应获尊重与发挥自主管理等诉求，双方都释出善意。

“史上最大科的众神上凯道活动，十分殊胜。”林安乐说，7月4日主张诉求，这不是一场抗议是温馨庙会，理性诉求、始终如一，从来没有改变，非常聚焦也很理性，针对寺庙减香减金各庙宇自主管理成效良好，一炉一香是底线，宗教是安定人心的力量，请政府不要违反比例原则，调整方向不要再要求寺庙减量，建议政府官员尽地主之宜设香案接神，政府应给正面善意的回应，让活动圆满落幕。

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