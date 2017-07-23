切尔西球员涉嫌辱华 中国官媒：不欢迎这样的客人

（联合早报网讯）日前，英超切尔西球员肯尼迪在社交网站上上传了一段视频，视频中带有“Porra China”的字样，在葡萄牙语中，Porra便是英语fuck的意思。此外另一段视频中，肯尼迪拍摄了一位保安人员靠在门上的视频，并写道“醒醒，中国。”肯迪尼的行为遭到了中国球迷的抗议。事后，他删除了相关视频并公开致歉。切尔西官方也对此事进行了道歉。中国官媒人民网发表评论称，中国人不欢迎这样的客人。

人民网的评论指出，生于1996年的肯尼迪，今年20出头，已是成年人。身为英超冠军切尔西足球俱乐部中的一员，且随队在中国北京参与与阿森纳的热身赛，肯尼迪如此口无遮拦，不只是缺乏修养，更缺乏教养。稍微懂得基本礼仪，就不会像这样放肆，将自身丑陋暴露无遗。

人民网评论认为，这样的球员，中国不欢迎；这样的球队，中国也不欢迎。众所周知，有“蓝军”“蓝狮”之称的切尔西足球俱乐部，在英超是支劲旅，在中国拥有无数拥趸，甚至不少球迷堪称“死忠”。但让人遗憾的是，肯尼迪却大放厥词，羞辱中国，制造一起广大球迷无法容忍的辱华事件，孰可忍孰不可忍？在国内外的社交媒体，可看到无数网友强烈抗议并谴责。

该评论称，肯尼迪的道歉依然在为自己辩解，切尔西的表态更像是在打圆场。好客的中国人不欢迎这样的客人。这样的切尔西，今后可以缓行。

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