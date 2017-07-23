京雄铁路环评：全长100公里，连接北京新机场终点雄安东站

（联合早报网讯）7月21日，中国铁路设计集团有限公司在其网站发布北京至河北雄安新区铁路的第一次环评公告。公告显示，京雄铁路起自北京李营，经河北廊坊至雄安东站，线路全长约100.283km。

据澎湃新闻报道，这份《新建铁路北京至雄安铁路环境影响评价第一次信息公告》显示，北京至雄安铁路位于北京市和河北省境内，线路起自李营，经廊坊至雄安东站，其中李营至北京新机场段约35.883km，维持原京霸城际工程建设方案；北京新机场至雄安新区段线路正线长度约64.4km，以及新建京津联络线、雄安东枢纽联络线等相关工程为本工程环境影响评价范围。

雄安新区将新建“雄安站”、“雄安东站”两个综合客运枢纽。此次环评公告中提及京雄铁路雄安新区终点为“雄安东站”，进一步证实了这一客运枢纽将建设的可能性。

据此前媒体报道，北京市住建委相关负责人曾表示，作为京九客专一部分的原京霸铁路已改为途经雄安新区而计划不再经过霸州。该负责人表示，原京霸铁路北京段在大兴区的李营、黄村和新机场三段不做改动，力争2019年与新机场同步建成运营；进入河北境内的线路目前还在研究中，计划不再经过霸州，改线途经雄安新区和河南商丘地区。

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