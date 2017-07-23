“新界王”刘皇发病逝 享年80岁

（联合早报网讯）新界乡议局前主席，人称“发叔”的刘皇发病逝，享年80岁。在香港政界举足轻重的刘皇发，1936年10月15日于屯门龙鼓滩村出生，为家中独子，初中毕业后最初协助父母务农，后在元朗开设杂货铺经营小生意，婚后与妻子吴妹姝育有5名子女。

据明报报道，1960年只有24岁的他，获乡议局前主席陈日新支持，出任屯门龙鼓滩村村代表，成为当时新界最年轻的乡村代表，正式开展其从政之路。

1966年发叔获选为屯门乡事委员会副主席，他其后成功游说龙鼓滩村民低价出售地皮予政府用作英军操炮区，因而与港英政府建立良好关系，并在翌年获政府委任为太平绅士。

1980年刘皇发首次当选乡议局第24届主席，其后连任10届，前后担任乡议局主席达35年。1985年发叔透过间接选举，成为立法局议员，其后先后凭乡议局及区议会功能组别，担任立法会议员。

刘皇发2005年获特区政府颁发最高荣誉的大紫荆勋章，以表扬他对香港社会的贡献。他每年农历年初二、车公诞，都代表乡议局为香港求签，不论吉凶都会成为传媒报道焦点。

2015年开始屡次传出刘皇发病重消息，同年中他向乡事及政界人士发信，表示自己“年事已高”，放弃竞逐已担任35年的乡议局主席职位，其“王位”后来由儿子刘业强接任。

立法会同年6月表决政改方案，当时建制派30多名议员以“等埋发叔”为由集体离场，令议案在28票反对、8票支持下，被大比数否决。事后建制派解释，因关心政改的发叔连日身体不适，故想等他到场一同投票。刘皇发其后亲身交代，一脸病容地向公众致歉：“我自己迟咗，对唔住。”

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