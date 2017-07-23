上海规定开发商不得以只售不租等理由拒绝出租车位

（联合早报网讯）上海市住建委联合上海市物价局日前发布政策指出，居民住宅小区内尚未出售的车库（位）等，应当出租给本项目内的业主或租赁人使用，开发商不得以只售不租等理由拒绝出租。

据新华社报道，这份名为《关于加强商品住房及其附属地下车库（位）等设施销售监管的通知》规定，房地产企业对外销售商品住房及其地下车库（位）等附属设施，不得超备案价格销售。对未出售的车库（位）等附属设施，应当出租给本项目内的业主、租赁人使用，不得以只售不租等理由拒绝出租。对违反规定的开发商，监管部门将暂停其网签资格，情节严重的降低直至取消房地产开发企业资质，并列入上海市严重失信企业名单。构成犯罪的，移交司法机关处理。

通知规定，上海市商品住房及其地下车库（位）等附属设施的销售实行“一价清”制度。房地产开发企业应当严格按照备案价格及有关规定，对外销售商品住房及其地下车库（位）等附属设施，不得超备案价格销售。除房屋和车库（位）等附属设施价款外，房地产开发企业和其他单位、个人不得向购房人收取电商费、团购费、茶水费等其他任何价款或费用，不得以捆绑搭售或者附加条件等限定方式，使购房人接受商品或者服务价格。

通知强调，房地产开发企业应当将已备案的商品住房附属的地下车库（位）等设施销售方案与商品住房销售方案，在售楼现场同步张贴公示。

值得注意的是，上海市相关部门明确，商品住房附属的地下车库（位）等设施，应当提供给本项目内的业主、租赁人使用。房地产开发企业尚有未出售的车库（位）等附属设施，应当出租给本项目内的业主、租赁人使用，不得以只售不租等理由拒绝出租。

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