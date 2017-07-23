B站董事长回应影视剧下架：完全是自我审查，内容策略性调整

（联合早报网讯）7月23日，哔哩哔哩弹幕网（B站）董事长陈睿就B站影视剧大规模下架问题作出了回应。陈睿称，B站近期影视剧下架是一次自我审查，纯粹是对于内容运营的策略性调整。

据澎湃新闻报道，7月21日至7月23日，哔哩哔哩弹幕网（B站）一年一度的线下聚会BML（Bilibili Macro Link）在上海世博展览馆拉开帷幕。

B站董事长陈睿在活动期间接受澎湃新闻记者采访时表示：“国家目前对互联网上的影视内容提出了一些规范性要求，我觉得B站的发展已经到了一定的阶段，需要对内容进行一些清查。”

陈睿强调，这次内容审查完全是B站的自我审查，纯粹是对于内容运营的策略性调整。

陈睿指出，内容的审查还需要持续一段时间，“至少还要一两个月，通过审查的内容会陆续上线，没有通过的，就永远不会恢复了”。

“在这次清查的过程中，我们也发现一些内容被误杀了，目前已经陆续上线。”陈睿补充道。

7月12日，有B站用户发现大量影视视频下架。其中最主要的是外国影视内容，以日本影视剧最为严重，欧美也有所涉及，国产部分影视剧也下架了。

据媒体报道，有B站客服向用户表示，海外视频遭下架主要是因为网友自行翻译上传的影视剧内容没有获得版权。不过同时，有网友指出，一些已经获得版权的内容，如《孤独的美食家》《大川端侦探社》也无法观看。

7月13日，B站官方微博@哔哩哔哩弹幕网回应称，影视剧下架是为了维护网站内容的规范性，对影视剧内容进行审查工作。

B站称：“在审查期间，部分影视剧可能出现无法访问的情况。审查结束后，不符合规范的影视剧将被下架处理，符合规范的影视剧将逐步恢复上线。”

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