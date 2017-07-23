洪秀柱赴泰受阻新南向将失败？台行政院：并非事实

（联合早报网讯）台湾行政院今天表示，“新南向政策”经贸方面执行迄今年6月，与新南向18国贸易额成长11.26%，累计投资额约950亿美元，超过70家以上的知名企业积极在新南向国家开始或扩大投资。外界因柱姐（洪秀柱）赴泰受阻，指新南向注定失败，政院强调并非事实。

据中时电子报报道，行政院经贸办公室指出，新南向成果已逐步展现效益，观光、教育及农业合作方面的成果更为明显。去年6月至今年5月，新南向国家民众来台旅游人次大幅增加25.28%，约达210万；来台就学总数达31,531人，成长10%。

政院强调，新南向政策的执行迄今，各界积极参与，伙伴国更规划全面性的合作，政策实质的成果已一一呈现，这一切都符合政策规划的构想与目标。至于洪秀柱赴泰受阻，蓝营人士指出政府新南向政策“走不出去，并将失败”的说法，政院强调既非事实亦无助于政策的推动。

政院表示，新南向政策未来只要有助于台湾与新南向区域的合作，将依实际之需要进行调整但是政府推动新南向政策的精神与决心是绝对不变的。虽然政策推进的过程中挑战与困难或许会接踵而至，但新南向政策是为台湾未来发展打下基础，也是台湾必须要走的一条路，再多的困难也要积极面对与克服。

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