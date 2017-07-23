中国八成保险欺诈集中于车险领域

（联合早报网讯）记者从日前召开的“北京保险业车险反欺诈工作新闻通气会”上了解到，近年来利用或假借保险合同谋取不法利益的保险欺诈行为时有发生，特别是车险领域一直是保险欺诈犯罪的“重灾区”。根据对保险诈骗司法案件的数据统计，全国车险欺诈在保险欺诈发案数量中占比高达80%。

据新华社报道，保险欺诈行为不仅直接侵害消费者合法利益、蚕食保险机构经营利润，而且由于成本增加间接推高了保险产品价格。北京保监局稽查处处长李莹透露，根据中国保险信息技术管理有限责任公司利用信息系统对大数据筛查出的高风险赔案，和各保险公司上报的涉嫌欺诈赔案进行了线索串并，共筛查出欺诈线索1500余条，已上报保监会。下一步将积极配合公安机关开展案件侦查工作。

目前，北京保监局、北京保险行业协会已联合公安机关、检察机关重点打击车险欺诈。下一步将继续加强行业反欺诈信息共享，在信息平台基础上建立高风险信息通报和共享机制，将风险防范前移。

此外，北京、天津、河北三地还将协同开展京津冀反保险欺诈合作。针对不法分子利用跨区域赔案中的信息不对称和调查手段不足的特征，京津冀三地保监局加强跨区域协作，建立了信息共享、案件线索通报会商、跨区域案件协查等工作机制。

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