日本指中国科考船密集现身钓鱼岛附近“挖泥”

（联合早报网讯）日本海上保安厅称，6月份及7月中上旬，来自中国的海洋科考船在“未获得任何许可”的情况下密集出现在东海和钓鱼岛周边海域。最多时有3艘中方海洋科考船同时在冲绳近海作业。

据环球网援引日本媒体23日的报道称，中方的海洋科考船均在没有获得许可的条件下出现在“日本的专属经济水域”(EEZ)展开海洋调查。中方海洋科考船在作业时遭到日本海上保安厅的阻挠，日方要求中方立即停止作业，对此中方则回应“这是中国海域，科考工作已经获得中国政府的许可。”

报道援引多名日本政府高官的话称，日本政府22日首次获知，这些中国科考船一直在挖掘附近海域的海底淤泥，疑似对东海及钓鱼岛周边海域的大陆架及地质情况做精确分析，进一步为中方在东海的海底资源开发谋求正当合法依据。

日本海上保安厅说，6月上旬、中旬、下旬和7月上旬，中方海洋科考船在钓鱼岛周边海域实施作业。7月10日至15日，中方科考船连续多天出现在黄尾屿和赤尾屿以北海域出没，最多的时候3艘中国科考船同时出现在冲绳近海。

日本资源能源局宣称，钓鱼岛周边海域海底蕴藏金属矿物的可能性很低，中方在此作业的目的应该不是为了资源勘探，而是调查附近海域的地质与中国江河注入大海沙土的联系。

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