台湾明年国防预算3200亿 台国防部求增加

（联合早报网讯）台湾行政院正筹编明年度中央政府总预算案，据透露，虽然主计总处已初步匡列给各部会的预算额度，例如给军方明年“国防预算”3200亿元，但包括“国防部”、卫福部、行政院科技会报等多达十三、十四个部会与跨部会单位要求更多额度，台国防部认为3200亿元做为军事投资、人员与作业维持费用这三大类预算根本不够，要求再增加一、二百亿元。

据自由时报报道，台国防部在2016及2017年度的岁出预算均为3217亿元，军方官员指出，基于国军部队奉核定调整增加部分加给项目，提高募兵制的诱因，以及部分军事装备采购项目陆续进入预算的高峰期，年度预算规模确实有增加的必要性。

国防部为因应建军需要，以及执行国机国造、国舰国造等政策，去年一度争取今年度国防预算四千亿元，比原匡列额度多出八百亿元，行政院最后核定的国防预算3217亿元，较去年度法定国防经费仅微幅成长0.5％，主计总处今年给国防部明年预算额度仍是3200亿元。

据报道，相关官员透露，军方认为3200亿元不足以因应明年建军等需要，盼再增一、二百亿元，但未明说做为何种用途，军方部分对外武器采购已完成，将请国防部在既有项目下进行调整、检讨。

据悉，由于国防部持续推动国机国造、国舰国造，落实蔡总统的竞选政见，国防预算最后将待总统拍板，明年度预算有机会小增，但要大幅增加已不太可能。

台国防部昨晚指出，外传的3200亿元额度尚未定案，国防部会积极与行政院沟通说明，希望争取较今年度更高额度的预算。



免费试阅14天