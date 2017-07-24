帛琉总统向中国大陆示好 台议员担忧

（联合早报网讯）西太平洋岛国帛琉总统雷蒙杰素（Tommy Remengesau），近日在接受路透社访问时表示，对中国愿意协助太平洋岛国对抗全球暖化的举措感到高兴，并指对美国总统特朗普退出《巴黎协定》感到非常失望。此番言论立即引起台湾方面的关注，担心帛琉会成为继巴拿马后，又一与台湾断交的国家。

据中时电子报报道，民国党台北市议员徐世勋表示，雷蒙杰素的表态可能暗示了，帛琉会与北京当局就气候问题作出沟通，并改善关系。他认为，对于帛琉来说，这件事不属于外交议题，而是生存的问题，海平面上升对许多太平洋岛国来说，几乎是亡国的危机。

徐世勋指出，自从蔡英文就任总统以来，帛琉的中国游客减少近6成，当地饮食业以及旅游业受到严重打击，当地台商都担忧，帛琉恐怕很快会与台湾断交，改与大陆建交。

此外，蔡英文今年有意访问帛琉，或会令帛琉政府面临外交上的抉择压力，迫使其与台断交，重演巴拿马断交的悲剧。徐世勋批评称，蔡英文刻意忽略两岸关系，令台湾的外交难以做好。

2016年中，蔡英文在上任后，即选择巴拿马作爲首次外访国家，但是在1年后，巴拿马宣布与台湾断交，并与大陆建交，终止了双方长达107年的邦交关系。当时便有分析认为，台湾失去巴拿马这个“百年盟友”，或会引发“断交潮”。

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