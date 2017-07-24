中国：强烈要求印方立即将越界的边防人员撤回

（联合早报网讯）在国新办7月24日举行的新闻发布会上，中国国防部新闻局副局长、新闻发言人吴谦大校在回答有关中印在洞朗地区近期情况的提问时指出，中方强烈要求印方立即将越界的边防人员撤回边界线印方一侧，这是解决事态的前提和基础。我想提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想。

据中新网报道，吴谦介绍，6月中旬，中方在洞朗地区道路施工时，遭到印军越线阻拦。洞朗地区是中国领土，中方在自己领土上进行正常的修路活动，这是中国的主权行为，完全正当合法。印方公然派军队越过双方承认的边界线进入中国境内，其行为严重损害中国主权、严重违反了国际法基本准则。

吴谦表示，中方捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移，将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。中国边防部队已在现地采取紧急应对措施，并将进一步加强针对性部署和训练。

吴谦强调，我们强烈要求印方立即将越界的边防人员撤回边界线印方一侧，这是解决事态的前提和基础。边境地区的和平安宁事关地区和平稳定，符合中印两国和两国人民的根本利益。我们强烈敦促印方采取切实措施改正错误、停止挑衅，与中方相向而行，共同维护边境地区的和平与安宁。

吴谦称，在此，我想提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想。中国人民解放军建军90年的历史证明了一点，那就是我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强，决心意志坚定不移。撼山易，撼解放军难。





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