中国司法解释：强迫幼女卖淫起刑点10年以上

（联合早报网讯）中国最高人民法院、中国最高人民检察院日前公布《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》。司法解释明确，强迫不满14周岁的幼女卖淫的，属刑法规定的情节严重，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。司法解释共14条，于今年7月25日起实行。

据法制日报报道，司法解释规定，组织他人卖淫，具有“卖淫人员累计达10人以上的”“卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达5人以上的”“组织境外人员在境内卖淫或者组织境内人员出境卖淫的”等6种情形之一的；强迫他人卖淫，具有“卖淫人员累计达5人以上的”“卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达3人以上的”“造成被强迫卖淫的人自残、自杀或者其他严重后果”等5种情形之一的，属刑法规定的情节严重，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

司法解释明确，犯组织、强迫卖淫罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。协助组织卖淫行为人参与实施上述行为的，以共同犯罪论处。

司法解释规定，利用信息网络发布招嫖违法信息，情节严重的，以非法利用信息网络罪定罪处罚。同时构成介绍卖淫罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。引诱不满14周岁的幼女卖淫的，以引诱幼女卖淫罪定罪处罚，处5年以上有期徒刑，并处罚金。

我国刑法对传播性病罪作出规定：明知自己患有梅毒、淋病等严重性病卖淫、嫖娼的，处5年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。司法解释明确了“明知”的3种情形，包括有证据证明曾到医疗机构就医或检查，被诊断为患有严重性病的等。

司法解释还明确，明知自己患有艾滋病或者感染艾滋病病毒而卖淫、嫖娼的，以传播性病罪定罪，从重处罚。致使他人感染艾滋病病毒的，认定为“重伤”，以故意伤害罪定罪处罚。

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