湖北蜂蜜查出禁用兽药 总经理被判刑

（联合早报网讯）蜜蜂服用氯霉素，致使蜂蜜中含有严重超出标准限量的兽药氯霉素残留。昨从随州市中院获悉，因犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，随州市集蜂堂生物科技有限公司被二审判处罚金39万元；公司总经理谢继兰被判处有期徒刑1年，缓刑1年6个月，并处罚金5万元，并禁止其在缓刑期内从事食品生产、销售及相关活动。

据湖北日报网报道，法院经审理查明，集蜂堂公司主要生产“集蜂堂”牌蜂蜜等产品面向全国销售。2014年2月份以来，陕西省、河南省、广东省深圳市等地食品药品监督管理部门，分别在当地市面销售的“集蜂堂”牌蜂蜜产品中抽样检测出含有氯霉素，检验结论为不合格产品，并向随州市食品药品监督管理局反馈此情况。

经法院审理认为，被告人谢继兰在负责随州市集蜂堂生物科技有限公司生产、销售蜂蜜成品过程中，未按照国家标准对氯霉素残留项目进行检验、处理，致使蜂蜜成品中含有严重超出标准限量的兽药氯霉素残留，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病，侵犯了国家食品管理卫生制度和公民的生命健康权，被告人谢继兰和被告单位随州市集蜂堂生物科技有限公司的行为均构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，遂作出上述判决。

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