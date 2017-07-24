香港众志、学联批蔡若莲言论偏激难当副局

（联合早报网讯）香港教联副主席蔡若莲盛传将出任教育局副局长，香港众志、香港众志，联同学联、教育实验学社和港语学举行联合记者会，质疑蔡若莲能力和过往言论，反对有关任命。

据香港01报道，团体代表质疑，蔡若莲过往任职教育局时，曾大力推动“普教中”，“唱红推普”，言论偏激，且是教育局网页发表“广东话非法定语言”争议文章的始作俑者。

蔡于2006年至2013年任职教育局高级课程发展主任，香港众志秘书长黄之锋指，翻查教育局网站纪录，局方于2013年8月刊登《语文学习支援》，指“广东话（一种不是法定语言的中国方言）”，引起争议，当时蔡正是局方的语文教学支援组负责人；加上蔡若莲于教育局工作期间，局方当时亦正推动“普教中”，而蔡若莲甫离职后，“普教中”相关文件即相继消失，“反映蔡若莲路线尽失教育局内部支持”。黄批评，蔡于教育局工作时推普替粤，引起争议后又要局方“补镬”，反映她未有足够能力胜任教育局副局长一职。

除了“推普”问题，黄之锋表示，蔡若莲所属的教联会，辖下国民教育服务中心当年推出《中国模式国情专题教学手册》，称赞中国共产党“进步、无私和团结”，触发2012年反国教风波，而蔡若莲过往亦曾指参与六四集会的学生只是“宣泄情绪”，参与雨伞运动的学生则是运用“急功近利的政治斗争手段”。黄之锋质疑，蔡若莲言论偏激，若出任教育局副局长，恐怕会收紧学生参政空间。

黄之锋又指，若特首林郑月娥任命蔡若莲出任副局长，政治蜜月期势必即时完结，而有关任命对当年反国教的市民而言亦属侮辱。

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