广州黄埔海关查获新型毒品“止咳水”

（联合早报网讯）中国广州黄埔海关近日成功破获一起水上偷运走私毒品案，该案共计查获含有复方可待因、盐酸麻黄碱成分的止咳水3522瓶。

据中新网报道，6月12日，根据情报线索，黄埔海关在大铲岛附近水域查扣了一条涉嫌走私船舶中歧轮268号，该船向海关申报空船入境，利用舱底改装的暗格夹藏走私大量硬盘、红酒、皮草等高价值商品，共抓获犯罪嫌疑人11名，初估案值约7000万元。

6月23日，海关工作人员在私货仓对上述货物进行查验清点时，发现其中含有“咳宝”、“依定拿”、“咳快治”等8种不同品牌的进口止咳水共计3522瓶。经鉴定，该批止咳露均含有复方可待因、盐酸麻黄碱成分，可刺激中枢神经，达到镇痛，镇静、止咳作用，大量服用会产生快感和幻觉，长期服用容易成瘾。

2015年4月3日，食品药品监管总局、公安部、国家卫生计生委联合发布了《关于将含可待因复方口服液体制剂列入第二类精神药品的公告》，已将含有上述成分的复方口服液列为二类精神药品进行管理。

据悉，该类止咳水按正常渠道进口必须要有专业从事进出口药品的医药公司向国家食品药品监督管理局申请该药品的进口许可证，并根据规定向海关申报进口，海关依照相关规定进行监管。该案的破获对有效打击止咳水非法流入、滥用具有十分重要的作用。

目前，案件在进一步侦办中。

免费试阅14天