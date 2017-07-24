中国水下机器人在南中国海开展首次试验性应用

（联合早报网讯）中国自主研发的自治式水下机器人“探索”号，24日在南中国海北部开展首次试验性应用，预计水下作业时间20小时。

据新华社报道，24日上午8时，在“科学”号远洋综合科考船的后甲板上，科考队员做好了“探索”号下潜的所有准备工作。“探索”号像一条大黄鱼一样静静停在甲板上，长约3.5米，宽和高约1.5米，四个红色鱼鳍状的螺旋桨装置分别位于它的“鳃”部和靠近尾部的位置。

船舶抵达指定位置后，科考队员拉紧止荡绳，甲板上用于起吊大型装备的A架缓缓将“探索”号吊起，A架向外摆出船舷，并将“探索”号缓缓放入水中，科考队员抽掉缆绳和止荡绳，机器人开始自主下潜。

中国科学院沈阳自动化研究所副研究员赵宏宇介绍，“探索”号进入水面后就和母船之间没有缆绳连接了，在水下按照预设程序自主工作。在首次试验性应用中，“探索”号将在水下工作20小时，前10小时对地形进行声学扫描，范围大概是4000米×2000米，后10个小时进行光学拍照，航行速度稍微慢一点，范围大概是600米×300米。

“科学”号正在南中国海执行中国科学院战略性先导专项“热带西太平洋关键区域海洋系统物质能量交换”2017年南海综合考察航次，“探索”号是此专项下，由中国科学院沈阳自动化研究所自主研制的水下自治式机器人，最大作业深度可达4500米。

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