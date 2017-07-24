切尔西正式道歉：将严肃处罚当事球员

（联合早报网讯）据半月谈报道，新加坡时间23日晚，英国切尔西俱乐部在其官方网站上，就其球员在社交媒体上发布粗鲁内容向中国人民发表致歉书，内容如下：

7月22日，我俱乐部到贵国国家体育场比赛，感受了中国球迷们的热情与友好。 但令人十分意外和失望的是，比赛前一日我俱乐部年轻球员肯尼迪在自己的社交网上发表了十分粗鲁且伤害中国人民感情的文字。

肯尼迪的错误行为虽已被立即制止，并表示了道歉，俱乐部也通过我中国官方渠道道歉，但此举已伤害了广大中国球迷的感情，破坏了交流气氛，造成了恶劣影响。为此，我俱乐部再次郑重和诚恳地致歉。

肯尼迪的行为是一个严重的错误，他将从中汲取深刻的教训。肯尼迪的行为不代表整个球队，也有失我俱乐部对球员高格要求的期待。对年轻球员这种缺失教养的行为，我俱乐部承担管教责任，也不会容忍这种行为的存在，俱乐部将对当事人作出严肃处罚。

切尔西对中国有崇高的敬意，热爱中国，热爱中国球迷。这种粗鲁所引起的恶劣影响，令切尔西俱乐部非常震惊，十分痛心。切尔西俱乐部就球员此次行为对中国球迷、中国人民造成的伤害再次表示深深歉意。

此次球赛是中英球界及文化交流的盛事，我俱乐部十分重视，也感激中方的盛情安排，让我们彼此加强了解、增添友谊。我们希望能与中国球迷朋友进行广泛的交流，与中国的体育界有更多的合作，以推动中英友谊的更好发展。

我们再次最诚挚地道歉，我们愿意听取和接受你们的批评，并视其为促进我俱乐部职业精神提升的治本药方！

21日，切尔西球员肯尼迪涉嫌公开歧视中国事件引起了中国球迷的极大愤慨，肯尼迪已经两次进行了道歉，而切尔西官方在昨天也通过中文官方微博道歉。

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