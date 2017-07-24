江苏省高院院长许前飞被撤职降级

（联合早报网讯）据中央纪委监察部网站今日消息：日前，经中共中央批准，中共中央纪委通报，江苏省高级人民法院原党组书记、院长许前飞因严重违纪被撤销党内职务，降为正局级非领导职务。

据南方都市报报道，许前飞是十八大以来，法院系统首位在任上被调查的高院院长。

据报道，许前飞因违纪被降职，中纪委通报中仍称其为“同志”。

据中纪委通报，经查，许前飞同志身为高级人民法院党组书记、院长，违反政治纪律和政治规矩，应与其关系密切的律师和私营企业主请托，干预和插手具体案件审判工作，以案谋私，严重损害司法公信力和人民法院形象；严重违反中央八项规定精神，违规出入私人会所和打高尔夫球，接受公款宴请；违反组织纪律，违规选拔任用干部，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，收受礼品、礼金。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予许前飞同志撤销党内职务处分，由最高人民法院给予其撤职处分，降为正局级非领导职务；收缴其违纪所得。

许前飞简历

许前飞，男，1955年10月生，汉族，河南孟津人，研究生学历，法学博士学位，1976年7月加入中国共产党，1974年10月参加工作。

1974年10月湖北省天门县后港公社知青；1978年3月武汉大学哲学系哲学专业学习；1982年1月武汉大学法律系国际法专业硕士研究生；1984年12月武汉大学国际法学系教师、副主任（其间：1985年9月至1988年7月武汉大学国际经济法专业博士研究生，1988年10月至1989年9月美国纽约大学进修）；1988年12月海南省高级人民法院经济庭副庭长；1990年10月海南省高级人民法院审判委员会委员、经济庭庭长；1994年7月海南省洋浦经济开发区中级人民法院院长（副厅级）；1996年11月海南省海口市中级人民法院院长、党组书记；2003年2月海南省政府副秘书长、省法制办主任（正厅级，其间：2006年3月至2007年1月中央党校一年制中青年干部培训班学习）；2007年5月海南省政府秘书长，省政府办公厅党组书记；2007年12月云南省高级人民法院党组书记；2008年1月云南省高级人民法院院长、党组书记（2008年2月二级大法官）；2012年12月江苏省高级人民法院党组书记；2013年1月省高级人民法院院长、党组书记。

十一届全国人大代表，江苏省十二届人大代表。

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