中国央行：上半年房地产贷款增速回落

（联合早报网讯）以往占据新增贷款半壁江山的按揭贷款，在2017年年中迎来“转折点”。7月24日，中国央行发布《2017年上半年金融机构贷款投向统计报告》。该报告显示，上半年房地产贷款增速回落。

据财新网报道，央行数据显示：今年上半年，人民币房地产贷款增加3.04万亿元，占同期各项贷款的38.1%，比一季度占比低2.3个百分点。其中，个人住房贷款余额20.1万亿元，同比增长30.8%，增速比上季末低4.9个百分点。

早在今年年初，有银行人士接受财新记者采访时表示，政府严控炒房，今年的新增房贷占比会下降。目前一线城市几乎到了无房可卖的地步。卖房的多以改善性业主为主，但随着二套房调高首付比例，可撬动的杠杆非常有限，置换需求受抑制，按揭贷肯定会下降。

渤海银行风险管理部总经理郭琪告诉记者，上半年房地产贷款增速回落是综合因素作用的结果。首先是政策调控，监管有窗口指导。其次是限购政策使房屋买卖成交量减少，个贷增速放缓。另外还有银行内部原因，在资产组合方面，避免鸡蛋放在一个篮子里。

2017年3月，央行加急下发《做好信贷政策工作的意见》。文件明确要求：人民银行各分支机构要加强对商业银行窗口指导，督促其优化信贷结构，合理控制房贷比和增速。

此前央行北京营管部主任周学东撰文指出，从2017年1月开始，MPA考核加入个人购房贷款增长这一因子，导致北京地区全部银行严控新增按揭贷占比，并将全年调控目标确定在25%左右。MPA（Macro Prudential Assessment）指宏观审慎评估体系，指标包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性等。

今年全国“两会”结束后，北京密集推出调控措施，随后主流商业银行房贷利率普遍上调，流动性进一步趋紧。此外，银监会针对同业和理财开展检查，导致银行信贷额度较为紧张。4月7日，银监会发布文件称：严禁资金违规流入房地产市场，严厉打击“首付贷”等行为，切实抑制热点城市房地产泡沫。

个贷方面，银监会强调要在两方面注意：其一是违规发放“首付贷”，违规融资给第三方用于首付款、尾款，违规发放个人贷款用于购买住房；其二是违规向未封顶楼盘（未封顶不能拿到预售证）发放个人按揭贷，违规发放虚假按揭贷，违规向“零首付”购房人发放按揭贷。

对于银行内部原因，郭琪进一步解释道：各家银行房贷除了受监管政策及自身投向限制外，今年银行整体资金成本在提高，由于资金成本上行，发放太多期限长的个人按揭贷款反而是亏本的买卖。即基准利率的房贷基本不盈利，因此各家银行也在逐步提高房贷利率。

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