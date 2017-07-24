滴滴软银20亿美元投资Grab

（联合早报网讯）滴滴出行今天（24日）宣布联合领投东南亚领先的按需出行和移动支付平台Grab的新一轮融资。

中新社报道，滴滴出行和软银集团将以高达20亿美元战略投资支持Grab继续强化在地区互联网经济中的领先地位，为消费者提供安全的交通和金融产品，并不断创造新的就业与增长机会。不过，滴滴方面并没有透露其和软银之间的出资比例。

资料显示，总部位于新加坡的Grab是该地区活跃度最高的移动平台之一；总下载量超过5000万。公司拥有本地区规模最大的车队，超过110万名司机在东南亚七个国家65个城市提供专快车、顺风车、摩托车、出租车和拼车等服务。Grab日订单量近300万，在第三方出租车打车市场占有95%的份额，在私家车打车市场占有71%的份额。2016年12月，Grab也推出了无需现金的充值支付方式GrabPayCredits。

过去几年，滴滴出行一直致力于通过多元化的投资合作推动交通技术与产品创新，建设开放、可持续的全球出行新生态。自2015年首次投资Grab以来，滴滴已建立一个跨境合作网络，触达北美、东南亚、南亚、南美1000多个城市超过50%的世界人口。

滴滴出行创始人、CEO程维表示，滴滴和Grab的战略伙伴关系进一步深化，充分见证双方立足于世界发展最快的市场，致力于发掘本土化创新方案以应对全局性的城市发展挑战。滴滴期待与亚洲各社群及政策制定者通力合作，充分拥抱未来交通产业变革中蕴藏的巨大机遇。

Grab集团CEO和联合创始人陈炳耀表示，在这两家企业的支持下，Grab将继续巩固在共享出行方面绝对领先的市场地位，并在此基础上，让GrabPay成为东南亚地区首选的移动支付解决方案。在未来，期望同这两家重要的合作伙伴一起携手共进。



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