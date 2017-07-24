IMF上调中国今明两年经济增长预期

（联合早报网讯）国际货币基金组织（IMF）今天（24日）在马来西亚首都吉隆坡发布《世界经济展望报告》更新内容，将中国今明两年经济增长预期分别上调0.1和0.2个百分点至6.7%和6.4%。

新华社报道称，这是IMF今年第三次上调中国2017年经济增长预期。IMF指出，此次上调中国经济增长预期主要是考虑到今年第一季度中国经济表现强劲，并且未来有望继续获得财政支持。

IMF认为，全球经济持续复苏，今明两年增速预计分别为3.5%和3.6%，与4月份预测值一致。发达经济体今年经济增速为2%，与4月份预测值持平；明年增速较4月份预测值下调0.1个百分点至1.9%。而新兴经济体和发展中国家今年经济增长4.6%，比4月份预测值高出0.1个百分点，明年增速预期维持在4.8%不变。

法兴银行中国首席经济师姚炜对告诉《第一财经日报》，全球危机后的复苏仍然缓慢，而中国仍在经历信贷周期驱动的经济周期，出口复苏、外需增长、基建投资增速仍然猛烈、房地产销售增速和投资势头仍然良好（限购政策存在滞后），预计当此次首先在公开市场、债市见效的去杠杆政策传导至银行借贷利率时，中国经济下行的压力可能才会再次出现。

据悉，国际评级机构惠誉7月14日给予中国“A+”评级，认为中国经济前景稳定，其总裁斯蒂芬?施瓦茨称，目前，中国经济呈现向好发展态势，涨幅有效抑制了资本外流的压力。

7月21日，国际评级机构穆迪也发表了关于全国金融工作会议所作决定的评论，认为该会议明确了维护金融稳定以及降杠杆的重要性，对于主权而言具有正面信用影响。

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