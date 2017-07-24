上海再发高温红色预警

（联合早报网讯）上海今天（24日）再发高温红色预警。持续多日的高温逼得沪人纷纷“出逃”避暑。

中新社报道，在21日发布今夏首个红色高温预警信号后，24日13时，上海中心气象台再发“高温红牌”。

太阳刚刚“露脸”，申城便“热力四射”。记者当日早上在普陀区真光路附近看到，平日生意兴隆的早点摊都关门歇业。“这么热的天，再蒸馒头、包子，真不是人受的。”一家面点店的王姓店主说，不仅他选择关店避暑，附近四五家早点摊都是如此。“隔壁卖杂粮煎饼的老板周末就回老家了，太热了生意没法做。”

一些生活在上海的外籍人士也被暑热逼出上海。“上海夏天的温度几乎是我老家的两倍！”来自俄罗斯的娜塔莎（Natasha）告诉记者，她原本打算8月中旬回俄罗斯，不得不将休假计划提前，“太热了，我明天就回家。”

在沪上一家外资企业从事人力资源管理工作的李陵说，不少外籍高管都被上海的高温“逼走”，“不少原本打算在圣诞节期间休假的同事都改变了休假计划。”

持续多日的“炙烤”同样令上海本地人难以忍受，纷纷“出逃”避暑。据携程大数据显示，截至目前，上海、北京、成都占据“出逃避暑”城市排行榜前三甲。

家住长宁区的傅雍正在打包行李，预备一家三口去肯尼亚观看动物迁徙。他说：“现在肯尼亚大草原其实很舒服的，还正好是动物大迁徙的时候。没想到居然能去非洲避个暑。”

上海市气象局表示，明天（25日）上海最高气温仍将冲击40℃。26日开始，副热带高压强度有所减弱，地面风向转为东南风，气温会逐日回落，高温酷暑稍有缓解；月底随着北方弱冷空气南下，副热带高压将进一步减弱，最高气温将降至34至35℃。

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