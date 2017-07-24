球员“辱华”切尔西再次道歉

（联合早报网讯）英国切尔西足球俱乐部年轻球员在社交媒体上对中国出言不逊，饱受中国网民与球迷抨击，并舆论形容为“辱华事件”，切尔西俱乐部为此多次道歉并称已严惩球员。

切尔西和英超另一劲旅阿森纳上周六（22日）在北京鸟巢体育场举行季前赛。比赛前夕，巴西籍的肯尼迪（21岁）把标上“porra china”文字的短视频上载到社交媒体Instagram的个人账户。葡萄牙语 “porra”是粗话。

上述视频和照片于比赛当天在微博传开，引来网民排山倒海的骂声。肯尼迪删除了视频和照片，并用英文道歉，称使用“porra”的表述无歧视之意。网民不接受解释，以“porra kennedy”回敬他，反驳这种表述没有歧视他的意思。

切尔西俱乐部22日在开赛前道歉，强调肯尼迪的言论属于个人行为，不符合俱乐部对球员的高标准。这也安抚不了球迷。球赛开始前，当司仪念到肯尼迪的名字时，嘘声响彻鸟巢。

切尔西队当晚3比0胜了阿森纳，但意识到问题的严重性，在隔天抵达新加坡准备参加下一场季前赛后再发一封更长的道歉信，重申球队“对中国有崇高的敬意，热爱中国，热爱中国球迷”，并在信中三次重复道歉。

中国网民对这次事件有不同反应。最突出的批判和谴责来自人民网23日的评论，作者秦宁指肯尼迪的言论“极其恶毒”“伤害了中国人民的感情”“制造一起广大球迷无法容忍的辱华事件”。作者也号召杯葛切尔西，“好客的中国人不欢迎这样的客人。这样的切尔西，今后可以缓行！”

一向展现强烈民族主义色彩的环球时报网，则从中国和西方实力此长彼消的角度，解释类似“辱华”事件为何频频发生。署名“单仁平”的该报社评认为，西方人的优越感随着西方国家的经济实力下降，而中国人要求被尊重的标准则比过去高，西方从真的看不起中国逐渐向“不服”中国过渡，这种僵持局面至少会持续几十年。

受访专家一致认为肯尼迪的言论不当，但也提出批判和谴责若过于严厉，反而对中国的形象不利。

北京体育评论员德雷亚（Mark Dreyer）向《联合早报》指出，英国和欧洲足球界对种族歧视持零容忍态度，犯忌球员会受到禁赛或罚款等处罚，切尔西队为了不失去庞大的中国市场更会认真道歉。

不过，德雷亚也认为，足球迷一般都比较忠诚，事件对切尔西队不会有很大的长远影响。再者，反正肯尼迪不是国际足球巨星，本来就没有在中国当代言人的机会，个人损失不会太大。

中国独立时评人乔木受访时表示，尽管肯尼迪的言论不当，但不应太轻易把这政治化为“辱华事件”。

乔木说：“如果事情发生在一个弱国，这样的言论可能也就忍了；如果发生在老牌强国，可能就不当一回事。中国在转型中，或许还需要时间才能以平常心回应。”

关注体育课题的新加坡隆道研究院研究员李气虹也向本报指出，年轻球员在社交媒体上讲了未经深思熟虑、宣泄情绪的话固然不对，但这性质有别于在主流媒体公开辱骂中国。“如果非要把人打趴在地，得理不饶人，那可能会适得其反，影响中国的国际形象，让人觉得中国人的民族心理很脆弱。”

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