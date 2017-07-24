东莞出台方案拟助企业年均减负190亿元

（联合早报网讯）广东东莞市政府今天（24日）透露，东莞通过《东莞市降低实体经济企业成本工作方案》，明确提出实施系统性政策措施，帮助企业年均减负约190亿元人民币。

中新社报道，东莞市是世界知名的制造业城市，制造企业众多。2008年世界金融危机以来，东莞制造业企业发展遭遇多种困境，为了推动制造业转型升级，近年来东莞不断出台减负措施，帮助制造业企业更好发展。

据东莞市政府官员介绍，《东莞市降低实体经济企业成本工作方案》主要从合理降低企业税费负担、有效降低企业融资成本、着力降低制度性交易成本、合理降低企业人工成本，较大幅度降低企业物流成本、提高企业资金周转效率等十个方面，提出了57条具体措施，用三年左右时间使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力明显提升，形成企业发展与宏观经济发展良性循环的格局。这些措施实施后，将帮助企业年均减负约190亿元人民币。

根据新的措施，东莞将取消或停征41项行政事业性收费，将严格规范涉企经营服务性收费，全面实施涉企收费目录清单管理，严禁依托电子政务平台捆绑服务并收费，不得以技术维护费、服务费、电子介质成本费等名义向企事业单位和个人收取任何经营服务性费用。涉企收费项目清单在各级价格主管部门网站公开，接受社会监督。

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