受访学者分析孙政才落马

（联合早报网讯）中共中央宣布原重庆市委书记孙政才涉严重违纪，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。受访学者分析，这意味着孙政才的政治生涯已正式终结，也反映出中共十九大前高层结构的调整，相关人事布局工作相信已基本完成。

新华社傍晚6时左右发布上述简短通报。此前，官方在本月15日宣布孙政才不再担任重庆市委书记，由原贵州省委书记陈敏尔接任。不过，该通报未提及孙政才的去向，孙政才也没有出席宣布上述决定的市领导干部会议，其被调查的传闻多日来甚嚣尘上。

53岁的孙政才2012年11月从吉林省委书记转任重庆市委书记，并成为中共十八届中央政治局中最年轻的两名成员之一，仕途一路来备受看好，甚至被认为有望在今年下半年召开的中共十九大后晋升政治局常委，因此其落马的消息备受关注。

北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水接受《联合早报》访问时分析，孙政才被查意味着他的政治生涯已正式终结，而从更宏观的格局看来，这也反映出中共十九大前领导层权力结构的重新调整，有关人事布局工作相信已基本完成，“为十九大铺平了道路”。

他指出，近几届中共全国代表大会前都有被视为“入常”热门人选的政治局委员落马——十七大前是原上海市委书记陈良宇、十八大前是原重庆市委书记薄熙来，十九大前则是孙政才；尤其在当今反腐工作大力推进的背景下，这更是成了一股趋势。

虽然重庆官场在十九大前夕出现大震荡，但庄德水相信，孙政才落马不至于对重庆的经济生态和发展带来负面影响，毕竟自十八大以来，老百姓和干部对反腐工作造成的震荡已习以为常，如今即使是政治局委员落马，相信也见怪不怪。

他认为，中央政府清楚意识到重庆在中国经济发展版图的重要性，尤其在“一带一路”倡议中扮演重要角色，因此仍会持续支持重庆的发展。

中共中央在通报中，孙政才仍被称为“同志”。对此，新华网引述中纪委网站本月22日对一名读者提问的答复解释，被审查人在审查期间仍具共产党员身份，而互称同志也有利于唤醒被审查人的党员意识，“重拾初心、重建对党组织的忠诚。”

外界目前对孙政才落马的原因众说纷纭，包括他卷入重庆市原副市长兼原公安局长何挺违纪案、其妻子胡颖与落马的全国政协原副主席、原中办主任令计划的妻子谷丽萍有关等，但这些消息至今未获任何权威机构证实。

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