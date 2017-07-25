媒体称北京密云凶案嫌犯自杀 警方：死者身份确认中

（联合早报网讯）7月23日下午，北京密云区发生一起刑事案件，犯罪嫌疑人在一搅拌站内扎伤5人后，驾驶面包车逃跑，逃跑过程中，在密兴路(旧路)先后撞伤9人，造成其中一人死亡。事发后，警方锁定犯罪嫌疑人，全力展开抓捕，并于昨日下午悬赏20万征集线索。

7月23日下午，北京密云公安分局发布通告称，当天15时许，北京密云区发生一起刑事案件，在密云路一男子持剪刀在巨各庄镇一搅拌站内扎伤5人后，驾驶面包车逃跑，逃跑过程中，在密兴路(旧路)先后撞伤9人，造成其中一人死亡。接警后，密云分局组织警力赶到现场，伤者已得到妥善医治。

据北京青年报报道，之后警方锁定犯罪嫌疑人，并全力展开抓捕。截至昨天13时，警方仍在抓捕中，并向社会发布悬赏公告，悬赏20万征集破案线索。

悬赏公告中公布了犯罪嫌疑人的个人信息。犯罪嫌疑人王善文，男，39岁，未婚，身份证号：231083197812251419，户籍地：黑龙江省海林市柴河镇阳光村三十五屯北四街13号。该人身高180cm左右，体态较瘦，寸头，瘦长脸，肤色黄，上穿黑底碎花半袖衬衫，下穿深色长裤，脚穿黑色皮鞋，东北口音。“如若发现有上述类似特征的可疑人员，请及时与公安机关联系。提供线索破案者，奖励人民币20万元。”

根据警方通报，嫌疑人在事发后开面包车驶上密兴路逃跑。向东行驶约1公里左右后，从密云路久远庄至康各庄路段，总长约2公里的路段，先后撞伤9人，并造成1人死亡。事发地地处密云与河北承德兴隆县交界，沿密兴路向东约25公里左右就可到达河北境内，嫌疑人从事发地开始一路向东，或有意逃往河北方向。

昨日下午4时许，有媒体报道称，嫌犯被找到，已经自杀身亡。对此密云警方回应称，死者身份还在确认中。

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