（联合早报网讯）近日，中共中央批准：唐承沛任中共贵州省委委员、常委。

据中新网报道，唐承沛，男，汉族，1964年9月出生，安徽桐城人，1985年7月参加工作，1985年2月加入中国共产党，在职研究生学历，管理学博士，副教授。

1981年9月至1985年7月，合肥工业大学土木工程系水利水电工程建筑专业学习；

1985年7月至1988年3月，任合肥工业大学党委宣传部干部；

1988年3月至1988年4月，任合肥工业大学学工部秘书；

1988年4月至1991年5月，任合肥工业大学团委副书记；

1991年5月至1995年4月，任合肥工业大学团委书记兼学工部副部长(其间：1993年3月至1993年6月，机械工业部中青年干部培训班学习)；

1995年4月至1997年2月，任合肥工业大学人事处处长(1993年7月至1995年7月，挂职任安徽省怀宁县委副书记)；

1997年2月至1998年9月，任共青团安徽省委副书记、党组成员(1995年9月至1998年6月，中国科学技术大学哲学社会科学部马克思主义理论教育专业在职研究生学习，获法学硕士学位)；

1998年9月至2000年5月，任安徽农业技术师范学院院长、党委副书记；

2000年5月至2003年9月，任安徽省科技厅厅长、党组书记(其间：2002年5月至2002年9月，国务院发展研究中心、清华大学与哈佛大学联合举办的公共管理高级培训班学习)；

2003年9月至2003年10月，任安徽省宿州市委副书记；

2003年10月至2004年2月，任安徽省宿州市委副书记、副市长、代市长；

2004年2月至2006年4月，任安徽省宿州市委副书记、市长；

2006年4月至2007年2月，任安徽省宿州市委书记；

2007年2月至2008年1月，任安徽省宿州市委书记、市人大常委会主任(2004年3月至2007年9月，同济大学管理科学与工程专业在职研究生学习，获管理学博士学位)；

2008年1月至2008年2月，任安徽省副省长、省政府党组成员，宿州市委书记、市人大常委会主任；

2008年2月至2011年10月，任安徽省副省长、省政府党组成员；

2011年10月至2012年2月，任安徽省委常委、宣传部部长，副省长、省政府党组成员；

2012年2月至2012年6月，任安徽省委常委、宣传部部长；

2012年6月至2017年7月，任安徽省委常委、秘书长；

2017年7月起，任贵州省委常委。

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