广东新规：动车上吸烟最高罚2000元

（联合早报网讯）昨日，中国广东省法制办官方网站发布了《广东省铁路安全管理条例(送审稿)》，向公众征求意见。《条例》拟禁止在铁路电力线路两侧各1000米、沿海地区高速铁路线路两侧各2000米范围内放飞鸟类、飞行器或升放风筝、气球、孔明灯等低空飘浮物。

据广州日报报道，《条例》还禁止在动车组列车上或者其他公共场所的禁烟区域内吸烟或吸食能够产生烟雾的香烟替代品。公安机关责令改正，情节较轻的，对行为人可以处500元以下罚款；情节严重的，可对行为人处500元以上2000元以下的罚款。

免费试阅14天