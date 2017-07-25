美指中国歼10战机东海超近距拦截美侦查机

（联合早报网讯）中国两架歼10战斗机星期日在东海国际海域的上空靠近一架美军EP-3侦察机，其中一架歼10一度逼近到距离美军机只有91公尺，迫使该机采取回避的动作。美海军上尉戴维斯(Jeff Davis)批评中国战机的行为非常危险。

据中时电子报报道，戴维斯说，其中一架歼10战机一高速飞到美巡航机的下方，然后慢慢的升高到美军机前，这个动作触动美军机的防撞系统，迫使驾驶采取回避动作。这起事件发生在距离中国东岸约80海哩的国际空域里，中国在东海大部分区域设立了防空识别区，但美国并不承认。

一名证实这起事件发生的美国官员表示，这显示中国驾驶缺乏控制，只增加了计算错误的风险罢了。

报道称，过去几个月来就发生数起中国军机拦截美军机的事件，两架歼10战斗机五月也在南海企图拦截美国军机，同月两架中国苏-30战斗机在东海也企图拦截美国空军的辐射探测机WC-135。

2001年曾发生过美国EP-3机和中国歼-8战斗机相撞的意外，EP-3战机因此被迫降在海南岛、中国飞行员丧生，并在中美间引发纠纷。

戴维斯表示，这样的拦截行为相当不寻常，之前中国军队通常都采取较安全的行为。日前美国海军作战部长理查森(John Richardson)才和中国海军中将沈金龙进行视讯会议，讨论各种议题如海军冲突和朝鲜等问题。

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