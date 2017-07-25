中国将基于太阳能无人机构建空中局域网

（联合早报网讯）记者日前从中国航天科工集团公司三院无人机技术研究所获悉，航天科工正在发展基于临近空间太阳能无人机构建空中局域网的“飞云”工程，可实现超过一周时间的应急通信保障。该工程有望年内开展应用示范。

据科技日报报道，临近空间是指“空”与“天”的结合部，普遍将其定义为海拔20千米至100千米空域。该领域已成为世界大国战略博弈和角逐的新兴战略空间。临近空间超长航时无人机是支撑临近空间信息产业发展的重要基础设施之一，目前航天科工、航天科技、中航工业等单位正在开展其研发工作，部分已进展至飞行验证阶段。

三院无人机技术研究所所长马洪忠介绍，临近空间超长航时无人机的飞行高度在20千米以上，飞行航时数可达数天，具备“准卫星”特征，可执行遥感、通信类任务。相比低轨卫星，不受重返周期影响，且具有升级维护便捷、机动灵活等特点，具有更好的效费比；相比高轨卫星，可实现更高的空间分辨率。

在航天科工集团近年推出的“五朵云”商业航天工程中，“飞云”工程就是要利用太阳能无人机搭载空中局域网设备等通信载荷，对地进行通信覆盖。通过换装载荷，该无人机还能拓展应用至遥感领域。

据悉，航天科工下一步将重点针对该类无人机涉及的能源、动力、气动、结构等核心关键技术开展持续攻关，尽早开展飞行验证。



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