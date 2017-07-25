天津实施七项外籍人士出入境新政

（联合早报网讯）中国天津市外国专家局消息，为促进天津市特别是天津自贸试验区和天津滨海新区聚集更多海外高层次人才和创新创业人才，经中国公安部批准，天津近期启动实施七项有关外籍人士出入境新政。

据中新社报道，此次出台的外籍人士在津工作出入境新政，主要服务外籍高层次人才、外籍华人、外籍留学生和长期在华工作人员等群体。

新政包括支持外籍高层次人才及其外籍配偶、未成年子女申请在华永久居留，来津探望亲属、洽谈商务、开展科教文卫交流活动及处理私人事务的外籍人才申请5年以内有效签证，中国高校外国留学生、境外高校外国学生申请来津创新创业及实习等七个方面。

根据新政，对符合认定标准的外籍高层次人才及其外籍配偶、未成年子女，经天津自贸试验区管委会、滨海新区政府或天津市人力资源和社会保障局推荐，可直接申请在华永久居留；有关企业选聘的外籍技术人才和高级管理人才，办妥工作许可证明的，可在天津口岸申请工作签证入境；来不及办理工作许可证明的，可凭企业出具的邀请函件申请人才签证入境。

新政规定，在天津市工作的外国人，如其已连续两次申请办理工作类居留许可，且无违法违规问题的，第三次申请工作类居留许可，可以按规定签发有效期5年以内的工作类居留许可；外籍华人具有博士研究生以上学历在天津市工作，或在天津市连续工作满4年、每年在中国境内实际居住累计不少于6个月，可以直接申请在华永久居留等。

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