中国“发现”号在南中国海采集到大量冷泉生物

（联合早报网讯）中国新一代远洋综合科考船“科学”号搭载的“发现”号遥控无人潜水器，25日从南海一冷泉区带回大量生物样品，包括100多只潜铠虾、贻贝和阿尔文虾等生物样品，并拍摄了大量海底高清视频资料。

据新华社报道，“发现”号于24日19时左右被布放到水中，25日7时左右被回收到甲板上，水下工作时间约12小时，水深超过1000米。在生物采样桶内，记者看到有白色的潜铠虾、棕色的贻贝和少量的阿尔文虾，其中不少潜铠虾和阿尔文虾还在水中活动。

“科学”号正在南中国海执行中国科学院战略性先导专项“热带西太平洋关键区域海洋系统物质能量交换”2017年南中国海综合考察航次，航次首席科学家孙松说：“这些冷泉生物从1000多米的海底到船上还活着，一方面是采集了原位海水，另一方面是‘发现’号慢慢将它们从海底带上来，这些动物有了一个适应压力和温度等环境因素变化的过程。”

中国科学院海洋研究所副研究员蒋维说，冷泉区生物和常见的近海生物有很大区别，它们生活在海底，没有光，所以眼睛都退化了。同时，它们身上或者体内都附着了很多微生物，它们就依靠食用这些微生物而生存，而这些微生物是依靠甲烷等化能而生存。

“我们将用这些生物样品开展极端环境下生物进化与演变、生物多样性、基因测序，以及冷泉生物与地质事件的关系等方面的研究。”蒋维说。

免费试阅14天