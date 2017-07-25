中国工信部再次回应“禁用VPN”：此次清理规范对象是无资质者 

（联合早报网讯）据澎湃新闻网报道，今天（25日）上午10时，在中国国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，美国有线电视新闻网（CNN）记者提问：最近一些媒体比较关注中国对VPN相关政策。听说个别中国境内的VPN供应商已经停止了运作，您能否证实或者澄清一下。另外，中国对VPN管理有哪些法规政策？谢谢。

对此，工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰答：这个问题是这样的，我们为了加强市场的监管，为维护公平有序的市场秩序，促进行业发展，在今年的1月份，工信部出台了《关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》，《通知》主要是为了更好地规范市场的行为，规范的对象主要是未经电信主管部门批准，无国际通信业务经营资质的企业和个人，租用国际专线或者VPN，违规开展跨境电信业务经营活动，关于跨境开展经营活动的相关规定，这些规定您也可以再详细看一看，不会对国内外企业和广大用户开展这项正常的跨境访问互联网，以及他合法依规开展各类经营活动，不会给他们带来什么影响。主要是对那些无证经营的、不符合规范的进行清理。对于依法依规的企业和个人是不受影响的。

同时我们也注意到，一些外贸企业、跨国企业因办公自用等原因，需要通过专线等方式跨境联网时，可以向依法设置国际通信出入口局的电信业务经营者租用，《通知》的相关规定不会对其正常运转造成影响。

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