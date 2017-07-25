海南一机场设女性专用安检通道

（联合早报网讯）近日，海南美兰机场的女性专用安检通道正式投入使用。美兰机场安检工作人员向法制晚报·看法新闻记者介绍，每天有1700-1800人次通过女性专用通道接受安检。

据法制晚报报道，美兰机场方面称，机场新增女性安检专用通道是为了满足女性过检时的个性化和私密需求，并首设安检女子班组，目前配备了9名女安检员。

针对机场设立女性安检专用通道，网友态度不一，有人认为该做法有性别歧视之嫌。交通部专家指出，设立这样的专用通道本身不存在歧视的问题，主要是出于对女性尊重和保护的角度。

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