中国-东盟社会发展与减贫论坛在柬埔寨开幕

（联合早报网讯）为期三天的“第十一届中国-东盟社会发展与减贫论坛”，25日在柬埔寨王国暹粒省开幕。

据中新社报道，本届论坛主题是“中国与东盟：减贫实践与创新”，主要讨论中国与东盟国家在减贫理念及政策方面的创新及成功实践、如何推进中国-东盟减贫合作、中国与东盟国家如何实现2030年可持续发展目标等议题。

中国国务院扶贫办副主任洪天云，柬埔寨农村发展部大臣H.E.OukRabun，广西壮族自治区人民政府副主席黄世勇，以及来自老挝农林部、东盟秘书处等的官员出席开幕式并分别致辞。

洪天云称，消除贫困是人类发展的共同目标，也是中国和东盟国家发展进程中面临的共同挑战。中国是世界上最大的发展中国家，一直是世界减贫事业的积极倡导者和有力推动者，为全球减贫事业作出重大贡献，得到了国际社会的广泛赞誉。

洪天云表示，中国改革开放以来，开展了大规模、有组织、有计划的扶贫开发，有7亿多贫困人口摆脱贫困，按照中国农村贫困标准计算，农村贫困人口减少到2016年底的4335万人，贫困发生率下降到4.5%。

洪天云说，联合国《2015年千年发展目标报告》显示，中国极端贫困人口比例从1990年的61%，下降到2002年的30%以下，率先实现比例减半，2014年又下降到4.2%，中国对全球减贫的贡献率超过70%。

洪天云表示，中国和东盟山水相连，人文相亲。中国与东盟国家已连续10年共同举办社会发展与减贫论坛，每年围绕减贫与发展的不同主题，探讨缩小发展差距，提升战略伙伴关系。

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