17年来最大放宽 台湾农林渔牧可合法连续上班24天

（联合早报网讯）台湾劳动部今将正式公告，农林渔牧将可纳入四周变形工时适用行业中，受雇劳工将可合法连续上班24天，根据台行政院主计总处统计，将有近10万名劳工适用，此次新增行业，将是1999年餐饮业适用四周后，17年来最大放宽。

据台湾联合新闻网报道，台劳基法有变形工时、责任制弹性机制，适用四周变形行业別，事业单位可将每周正常工时40小时，四周总计160小时，在四周内分配使用，不过，法令规范，每日正常工时上限10小时，单日上总工时限制12小时，两周内至少两个例假，若将例假集中于前后，休息日都出勤，劳工最长可工作24天，不违法。

台劳动部表示，农林渔牧业争取更多排班弹性，早在上半年就不停讨论，学者衡酌，农林渔牧工作性质受到物产季节、天候影响等，确实有需求，又劳基法1996年修法增设四周变形工时等机制时，就明文规范农林渔牧业作业情况较特殊可适用，劳动部本次公告， “依据当时立法意旨，完备法制作业程序”。

台劳动部提醒，农产品、水产品加工例如水果干制作、罐头工厂等，行业別属于制造业，就不能适用四周变形工时，另外，农林渔牧行业的雇主若要实施变形工时，得先经由工会同意或经劳资会议同意。

免费试阅14天