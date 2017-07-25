广西2017上半年GDP同比增长7.2%

（联合早报网讯）广西统计局25日召开新闻发布会通报，广西2017上半年全区生产总值8179.81亿元（人民币，下同），按可比价格计算，同比增长7.2%，增速与上年同期持平。

据中新网报道，今年以来，面对依然错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，广西扎实推进供给侧结构性改革，做好稳增长各项工作，促进实体经济发展和产业优化升级，上半年全区经济运行总体平稳，实现GDP同比增长7.2%，一、二、三产增速全面回升。其中第三产业增加值3284.93亿元，增长8.6%。

据悉，上半年，广西外贸进出口增速提高，进出口额1785.96亿元，同比增长30%。其中，与东盟双边贸易额890.74亿元，重新恢复两位数增长；对卡塔尔、孟加拉国、阿联酋等“一带一路”沿线国家进出口快速增长，增幅最高达14.6倍。高新技术产品出口额也增长近五成。

上半年，广西房地产投资较快增长，商品房待售面积减少。全区商品房销售面积2095万平方米，增长31%。6月末，商品房待售面积比上月末减少43万平方米。

城乡居民收入方面，广西上半年全区居民人均可支配收入9929元，同比实际增长7.1%。城乡收入差距继续缩小。



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